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ЦСКА – «Ростов»: Стартовые составы команды

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 10-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре

«Ростов»: Абаев, Устинов, Бобен. Вилюш. Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Ионов, Калачев, Дядюн
Запасные: Песьяков, Гошев, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Шомуродов, Майер, Макеев, Байрамян, Кинтеро, Гацкан

Напомним, что матч ЦСКА – «Ростов» начнется в 16:30.

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