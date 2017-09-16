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Бывший защитник «Интера» Майкон опроверг обвинения в пьянстве

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший защитник «Интера» Майкон прокомментировал утверждения другого экс-игрока клуба Яниса Зику, что бразилец злоупотреблял алкоголем в период выступления за миланскую команду.

«Я никогда не видел этого человека (Зику) и ничего не слышал о нем. Никогда не играл с ним в «Интере» и не знаю, почему он сказал такие вещи. Наверно, он хочет прославиться, попасть на страницы прессы. Я никогда не появлялся на тренировках в таком состоянии, иначе не выиграл бы все эти трофеи в «Интере», - цитирует Майкона Football Italia.

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