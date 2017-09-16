Виктор Троицки: На Кубке Дэвиса в сборной Сербии шанс дан молодым игрокам

Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.

- Мне попался сильный соперник, я обыгрывал Кузнецова на харде, но проигрывал на грунте. Андрей хорошо и чисто бьет по мячу, мне будет непросто.

- Почему вы сейчас не играете в Кубке Дэвиса?

- Мы знали, что с Францией будет трудно. У меня были травмы, поэтому мы решили не менять покрытия, поэтому я не играю сейчас за сборную. У нас травмированы Новак Джокович и Янко Типсаревич, поэтому шанс дан молодым игрокам нового поколения.

- В какой вы сейчас форме?

- У нас сложный график, но наше свободное время мы используем для восстановления, а не для досуга. После US Open я взял паузу и готовил себя к турниру в Петербурге, - передает слова Троицки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.