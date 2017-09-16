Евгений Донской: Слышал, что на Кубке Дэвиса Рублев рвался на пару, но все-таки решили других поставить

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о Кубке Дэвиса.

- Конечно, слежу. Я бы в любом случае следил за нашими ребятами - был бы это не Кубок Дэвиса, а любой турнир ATP. Очень сложный матч у Андрея Рублева был, он большой молодец, хорошо проявил себя. Непросто после US Open перейти на грунт, акклиматизироваться. Он сделал все, что мог. Я слышал, что он рвался на пару, но все-таки решили других поставить, - передает слова Донского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.