Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА1 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Донской: Слышал, что на Кубке Дэвиса Рублев рвался на пару, но все-таки решили других поставить

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о Кубке Дэвиса.

- Конечно, слежу. Я бы в любом случае следил за нашими ребятами - был бы это не Кубок Дэвиса, а любой турнир ATP. Очень сложный матч у Андрея Рублева был, он большой молодец, хорошо проявил себя. Непросто после US Open перейти на грунт, акклиматизироваться. Он сделал все, что мог. Я слышал, что он рвался на пару, но все-таки решили других поставить, - передает слова Донского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.  
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!Петербургский теннисный турнир собрал не всех звезд-спортсменов, но компенсировал травмы теннисистов известной певицей.Евгений Донской: В сетке SpbOpen-2017 нет матчей, где есть серьезные фаворитыРоссийский теннисист Евгений Донской поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.SpbOpen-2017. Кузнецов сыграет с Троицки, Донской – с Соузой и другие пары первого раунда турнира16 сентября в Петербурге состоялась жеребьевка St. Petersburg Open-2017.Донской, Южный и Габашвили получили wild card на турнире в Санкт-ПетербургеОрганизаторы турнира ATP в Санкт-Петербурге предоставили wild card четырем российским теннисистам.Медведев, Кузнецов, Южный и Донской примут участие в SpbOpen-2017Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Евгений Донской выступят на международном турнире SpbOpen-2017.
Футбол
Noize MC, Дельфин и Big Russian Boss – в «Лужниках». Успей на фестиваль «Россия любит футбол»
Футбол
Халк сделал дубль в дерби с «Шанхай Шеньхуа», на счету Ахмедова один гол
Футбол
Сможет ли «Спартак» выиграть у «Тосно»? Опрос
Хоккей
Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть
все новости
Евгений Донской
Евгений Донскойвсе новости