Александр Медведев: Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи
Гендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.
– С турнира снялся Гаэль Монфис. Вы как руководитель расстроились?
– Травмы помешали сразу трем игрокам: Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и Янко Типсаревич. Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи. С одной стороны, это разочарование, с другой – большое количество возможностей для других игроков. Не быть под давлением сильных имен, а прорываться самим.
– Спецприглашение получил петербуржец Евгений Тюрнев. Почему именно он?
– Выбор был тяжелый. Были достойные, известные претенденты, которые в итоге выступят в квалификации – вроде бы они заслуживали того, чтобы не тратить время на квалификацию. Но мы решили предоставить wild-сard молодому петербуржцу, чтобы на родном корте он мог продемонстрировать свое мастерство.
– Два года назад, когда сборная России проводила
матч Кубка Дэвиса в Иркутске, вы помогали игрокам добираться в
Петербург. Почему сейчас не стали делать того же самого для теннисистов,
которые играют с Венгрией?
– Не надо сравнивать, сейчас все-таки матч Кубка Дэвиса на другом покрытии, игры там напряженные. Мы до последнего держали wild-card для ребят, но нет смысла приезжать для того, чтобы проиграть. Поэтому никаких обид нет. Все для того, чтобы ребята спокойно полностью отдавались игре за сборную России., - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».
Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший
швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу
одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.