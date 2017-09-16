Александр Медведев: Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.



– С турнира снялся Гаэль Монфис. Вы как руководитель расстроились?

– Травмы помешали сразу трем игрокам: Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и Янко Типсаревич. Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачи. С одной стороны, это разочарование, с другой – большое количество возможностей для других игроков. Не быть под давлением сильных имен, а прорываться самим.

– Спецприглашение получил петербуржец Евгений Тюрнев. Почему именно он?

– Выбор был тяжелый. Были достойные, известные претенденты, которые в итоге выступят в квалификации – вроде бы они заслуживали того, чтобы не тратить время на квалификацию. Но мы решили предоставить wild-сard молодому петербуржцу, чтобы на родном корте он мог продемонстрировать свое мастерство.

– Два года назад, когда сборная России проводила матч Кубка Дэвиса в Иркутске, вы помогали игрокам добираться в Петербург. Почему сейчас не стали делать того же самого для теннисистов, которые играют с Венгрией?

– Не надо сравнивать, сейчас все-таки матч Кубка Дэвиса на другом покрытии, игры там напряженные. Мы до последнего держали wild-card для ребят, но нет смысла приезжать для того, чтобы проиграть. Поэтому никаких обид нет. Все для того, чтобы ребята спокойно полностью отдавались игре за сборную России., - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.

