Михаил Южный: Почему не обыграл Федерера? Время еще не пришло

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о поражении Роджеру Федереру на US Open.

- Почему не обыграли Федерера на US Open?

- Время еще не пришло (смеется). Значит, был не готов пока.

- Были моменты во время турниров, когда хочется все бросить?

- И не раз. Хочется уйти и не приходить. Но потом все равно остаешься и испытываешь кайф с от того, что вышел победителем из этой ситуации, - передает слова Южного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.