Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА1 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Южный: Почему не обыграл Федерера? Время еще не пришло

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о поражении Роджеру Федереру на US Open.

- Почему не обыграли Федерера на US Open?
- Время еще не пришло (смеется). Значит, был не готов пока.

- Были моменты во время турниров, когда хочется все бросить?
- И не раз. Хочется уйти и не приходить. Но потом все равно остаешься и испытываешь кайф с от того, что вышел победителем из этой ситуации, - передает слова Южного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.  
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!Шоу «Голос» сделает наш турнир круче. Это серьезный ход!Петербургский теннисный турнир собрал не всех звезд-спортсменов, но компенсировал травмы теннисистов известной певицей.SpbOpen-2017. Кузнецов сыграет с Троицки, Донской – с Соузой и другие пары первого раунда турнира16 сентября в Петербурге состоялась жеребьевка St. Petersburg Open-2017.Кто составит компанию Федереру и Надалю в Лондоне?Кто составит компанию Федереру и Надалю в Лондоне?Обозреватель «Советского спорта» разбирался, кто может выйти на корты Лондона в ноябре, а кому дорога на Туманный Альбион закрыта.Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев – четвертой, Рублев – 37-йВ обновленном рейтинге ATP от 11 сентября швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвертую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 32-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублев стал 37-й ракеткой мира.«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Теперь я знаю, в чем слабее элиты». Итоги US Open для Рублева и других россиян«Советский спорт» подводит итоги турнира для наших игроков.
Футбол
Noize MC, Дельфин и Big Russian Boss – в «Лужниках». Успей на фестиваль «Россия любит футбол»
Футбол
Халк сделал дубль в дерби с «Шанхай Шеньхуа», на счету Ахмедова один гол
Футбол
Сможет ли «Спартак» выиграть у «Тосно»? Опрос
Хоккей
Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть
все новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости