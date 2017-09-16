Эдер: Хочу сыграть с «Амкаром» и забить

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от встречи с «Амкаром» в 10-м туре РФПЛ.

«Против «Амкара» нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче. Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить», - сказал форвард.

Игра пройдет в Москве в понедельник.