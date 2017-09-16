Эдер: Хочу сыграть с «Амкаром» и забить
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Нападающий «Локомотива» Эдер поделился ожиданиями от встречи с «Амкаром» в 10-м туре РФПЛ.
«Против «Амкара» нужно играть компактно и агрессивно в каждом моменте, оказывать на них давление и попытаться забить. Пока не знаю, выйду ли я на поле в предстоящем матче. Все станет ясно после тренировки. Конечно, я хочу сыграть и забить», - сказал форвард.
Игра пройдет в Москве в понедельник.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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