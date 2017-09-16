Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Балтика
Футбол  ЦСКА1 : 0Ростов
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отказе Александра Овечкина выступать на Олимпиаде.

- Овечкин заявил, что не поедет на Олимпиаду. Вы изначально верили, что он может поехать?
- До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин бы договорился в «Вашингтоном» и получил трехнедельную паузу. Но проблема выходит за пределы Олимпиады, я думаю, что заявление Фазель сделал в связи с тем, что хочет сохранить возможность возврата профессионалов на следующую Олимпиаду и, самое главное, сохранить профессионалов на чемпионатах мира. Не исключаю, что ситуация могла обостриться между НХЛ и ИИХФ, если бы одно-два исключения произошли.

- Некоторые болельщики обвиняют Овечкина в предательстве.
- Это несправедливо. Александр хотел, думал, как сделать. Но ему поставили не просто шлагбаум, а забор, через который не перелезть. , - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике Овечкина«ЦСКА вряд ли вылетит из КХЛ». Медведев – о проблемах Лиги и критике ОвечкинаЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев – о том, как строить новые дворцы, что делать с посещаемостью ЦСКА и критике Овечкина.«Спартак» потерпел седьмое поражение, уступив «Салавату Юлаеву»«Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Александр Медведев: 16 игроков на Итоговом турнире - нецелесообразноГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о проведении Итогового турнира в Петербурге.Александр Медведев: Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачиГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.КХЛ должна штрафовать клубы на миллион рублей за приписки, а не за сосиски!КХЛ должна штрафовать клубы на миллион рублей за приписки, а не за сосиски!О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
Футбол
Noize MC, Дельфин и Big Russian Boss – в «Лужниках». Успей на фестиваль «Россия любит футбол»
Футбол
Халк сделал дубль в дерби с «Шанхай Шеньхуа», на счету Ахмедова один гол
Футбол
Сможет ли «Спартак» выиграть у «Тосно»? Опрос
Хоккей
Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости