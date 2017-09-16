Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезть

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отказе Александра Овечкина выступать на Олимпиаде.



- Овечкин заявил, что не поедет на Олимпиаду. Вы изначально верили, что он может поехать?

- До заявления Фазеля это было возможно. Можно было предположить, что Овечкин бы договорился в «Вашингтоном» и получил трехнедельную паузу. Но проблема выходит за пределы Олимпиады, я думаю, что заявление Фазель сделал в связи с тем, что хочет сохранить возможность возврата профессионалов на следующую Олимпиаду и, самое главное, сохранить профессионалов на чемпионатах мира. Не исключаю, что ситуация могла обостриться между НХЛ и ИИХФ, если бы одно-два исключения произошли.

- Некоторые болельщики обвиняют Овечкина в предательстве.

- Это несправедливо. Александр хотел, думал, как сделать. Но ему поставили не просто шлагбаум, а забор, через который не перелезть. , - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, ранее Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».

