Александр Медведев: 16 игроков на Итоговом турнире - нецелесообразно

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о проведении Итогового турнира в Петербурге.



- Приедут ли на мужской турнир представители WTA, продолжатся ли переговоры о проведении в Петербурге женского Итогового турнира?

- Мы встретимся с представителями WTA в Сингапуре на Итоговом турнире этого года. Пока не определен формат следующих Итоговых. Мы свое мнение высказали: 16 игроков на нем - нецелесообразно. Если делать турнир на 12 теннисисток, надо что-то интересное придумывать.

Теннис - консервативный вид спорта, но инновации нужны везде. А просто расширить сетку до 16 игроков и превратить Итоговый турнир в обычный турнир на 16 человек... Здесь важно не только наше мнение, но и желание WTA: каким они хотят видеть Итоговый. А решение по месту проведения Итогового турнира-2018 должно быть принято до конца февраля 2018-го, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, международный турнир SpbOpen-2017 пройдет с 18 по 24 сентября на «Сибур Арене».

Победителем в 2016 году стал немец Александр Зверев, победивший швейцарца Стэна Вавринку (6-2, 3-6, 7-5). В парном разряде победу одержали британец Доминик Инглот и финн Хенри Континен.