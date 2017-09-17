«Тосно» – «Спартак». Мирзов в старте, Быстров остался в запасе
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Тренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч 10-го тура РФПЛ против «Спартака».
Стартовый состав: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Дудиев, Мирзов, Палиенко, Казаев, Полетанович, Нуну Роша, Заболотный.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Марков, Мухаметшин, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Труич, Кутин.
Матч пройдет 17 сентября на «Петровском» и начнется в 13:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Тосно: Юрченко, Шахов, Дугалич, Чернов, Дудиев, Полетанович, Роша, Казаев, Мирзов, Палиенко, Заболотный
Спартак: Ребров, Петкович, Тигиев, Кутепов, Джикия, Таски, Пашалич, Самедов, Фернандо, Роша, Адриано
Предупреждения:
нет - Самедов, 18
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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