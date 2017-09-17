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«Тосно» – «Спартак». Мирзов в старте, Быстров остался в запасе

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Тренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч 10-го тура РФПЛ против «Спартака».

Стартовый состав: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Дудиев, Мирзов, Палиенко, Казаев, Полетанович, Нуну Роша, Заболотный. 

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Марков, Мухаметшин, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Труич, Кутин.

Матч пройдет 17 сентября на «Петровском» и начнется в 13:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Тосно - Спартак - 0:0

1-й тайм

Состав

Тосно: Юрченко, Шахов, Дугалич, Чернов, Дудиев, Полетанович, Роша, Казаев, Мирзов, Палиенко, Заболотный

Спартак: Ребров, Петкович, Тигиев, Кутепов, Джикия, Таски, Пашалич, Самедов, Фернандо, Роша, Адриано

Предупреждения:

нет - Самедов, 18

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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