Болельщика «Спартака» арестовали в Мариборе за нападение на полицейских

Болельщик «Спартака» был арестован после матча Лиги чемпионов в словенском Мариборе за нападение на полицейских.



Напомним, в среду московский клуб сыграл вничью с «Марибором» (1:1) в матче группового этапа турнира.

Россиянин, имя которого не сообщается, обвиняется в совершении уголовного преступления. Наказание за это может составить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.





