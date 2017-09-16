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Болельщика «Спартака» арестовали в Мариборе за нападение на полицейских

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Болельщик «Спартака» был арестован после матча Лиги чемпионов в словенском Мариборе за нападение на полицейских.

Напомним, в среду московский клуб сыграл вничью с «Марибором» (1:1) в матче группового этапа турнира.

Россиянин, имя которого не сообщается, обвиняется в совершении уголовного преступления. Наказание за это может составить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.



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