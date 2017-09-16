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Фалькао заплатит штраф в 6,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий Радамель Фалькао, выступавший за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2013 год, заплатит штраф в размере 6,9 миллиона евро за уклонение от уплаты налогов в Испании.

Ранее колумбийцу, играющему ныне за «Монако», были предъявлены обвинения в том, что он некорректно задекларировал 5,6 миллиона евро, заработанных на продаже имиджевых прав с 2012 по 2014 годы.

Форвард признал свою вину.

Напомним, фигурантами аналогичных дел были нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и ряд других футболистов.

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