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Халк сделал дубль в дерби с «Шанхай Шеньхуа», на счету Ахмедова один гол

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«Шанхай СИПГ» одержал победу в дерби с «Шанхай Шеньхуа» (6:1) в матче 25-го тура высшей лиги Китая. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

Бывший форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», сделал дубль, а также голевую передачу на Одила Ахмедова. Также 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» набрал полузащитник сборной Китая и лучший бомбардир команды У Лэй. Теперь на его счету 17 мячей. Единственный гол у соперника забил аргентинец Карлос Тевес.

«Шанхай СИПГ» набрал 51 очко и теперь отстает на пять очков от лидера чемпионата «Гуанчжоу Эвергранд», который в воскресенье сыграет в гостях с «Цзянсу Сунин».

Чемпионат Китая

25-й тур

«Шанхай СИПГ» – «Шанхай Шеньхуа» – 6:1 (0:0)

Голы: Халк, 56, 75. У Лэй, 58, 63. Ахмедов, 60. Ли Шэнлун, 82 – Тевес, 61.

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