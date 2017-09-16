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«Спартак» потерпел седьмое поражение, уступив «Салавату Юлаеву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» дома обыграл «Спартак» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Игорь Макаров, Денис Куляш, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Филип Ларсен, у гостей - Анатолий Никонцев (дважды), Игорь Мирнов и Артем Воронин.

Уфимцы возглавили таблицу Восточной конференции, красно-белые, потерпев седьмое поражение, идут 12-ми на Западе.

«Салават Юлаев» 18 сентября примет «Северсталь», а «Спартак» 21 сентября сыграет дома с «Адмиралом».

Матч

Салават Юлаев - Спартак - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы:

Макаров (Лисин, Коротков), 0:34 (1:0). Куляш (Лисин, Макаров), 6:09 (2:0). Хартикайнен (Кемппайнен), 8:59 (3:0). Никонцев 10:43 (3:1 - мен.). Мирнов (Лаюнен, Стоа), 22:33 (3:2 - бол.). Умарк (Кемппайнен, Майоров), 35:18 (4:2). Воронин 40:50 (4:3). Ларсен (Кокарев, Фёдоров), 54:30 (5:3). Никонцев (Бондарев, Провольнев), 58:59 (5:4).

Место и дата

16 сентября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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