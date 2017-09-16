«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в дерби
«Леванте» сыграл
вничью в дерби с «Валенсией» (1:1) в четвертом туре примеры на стадионе «Сьюдад
де Валенсия».
На 31-й минуте счет в матче открыл форвард «Валенсии» Родриго. А через десять минут македонец Энис Барди забил ответный мяч.
Бывший полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия вышел на замену во втором тайме и провел на поле 32 минуты.
После этого матча у обеих команд стало по шесть очков, и на данный момент они занимают пятое и шестое места.
В пятом туре 21 сентября «Леванте» примет «Реал Сосьедад», а «Валенсия» за два дня до этого сыграет дома с «Малагой».
В субботу пройдут еще три матча примеры, в том числе «Хетафе» – «Барселона».
Примера
4-й тур
Матч
Леванте - Валенсия - 1:1 (1:1)
Голы
R. Moreno 31 (0:1). Барди 41 (1:1).
Состав
Леванте: Поштиго, Чема, Лопес П., Тоньо, Рохер, Барди, Лерма (Суарес, 46), Кампанья (Дукур, 81), Иви, Алегрия (Гарсия С., 59), Джейсон
Валенсия: Нето, Монтойя, Мурильо, Гарай, Перейра (Гедеш, 61), Парехо, Гайя, Кондогбиа, Солер, Мина (Дзадза, 73), R. Moreno
Предупреждения:
Поштиго, 4; Барди, 37 - Парехо, 15
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
16 сентября 14:00, Куитат де Валенсия, Онлайн-трансляция