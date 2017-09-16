«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в дерби

«Леванте» сыграл вничью в дерби с «Валенсией» (1:1) в четвертом туре примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

На 31-й минуте счет в матче открыл форвард «Валенсии» Родриго. А через десять минут македонец Энис Барди забил ответный мяч.

Бывший полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия вышел на замену во втором тайме и провел на поле 32 минуты.

После этого матча у обеих команд стало по шесть очков, и на данный момент они занимают пятое и шестое места.

В пятом туре 21 сентября «Леванте» примет «Реал Сосьедад», а «Валенсия» за два дня до этого сыграет дома с «Малагой».

В субботу пройдут еще три матча примеры, в том числе «Хетафе» – «Барселона».

Примера

4-й тур