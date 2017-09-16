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«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в дерби

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«Леванте» сыграл вничью в дерби с «Валенсией» (1:1) в четвертом туре примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

На 31-й минуте счет в матче открыл форвард «Валенсии» Родриго. А через десять минут македонец Энис Барди забил ответный мяч.

Бывший полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия вышел на замену во втором тайме и провел на поле 32 минуты.

После этого матча у обеих команд стало по шесть очков, и на данный момент они занимают пятое и шестое места.

В пятом туре 21 сентября «Леванте» примет «Реал Сосьедад», а «Валенсия» за два дня до этого сыграет дома с «Малагой».

В субботу пройдут еще три матча примеры, в том числе «Хетафе» – «Барселона». 

Примера

4-й тур

Матч

Леванте - Валенсия - 1:1 (1:1)

Голы

R. Moreno 31 (0:1). Барди 41 (1:1).

Состав

Леванте: Поштиго, Чема, Лопес П., Тоньо, Рохер, Барди, Лерма (Суарес, 46), Кампанья (Дукур, 81), Иви, Алегрия (Гарсия С., 59), Джейсон

Валенсия: Нето, Монтойя, Мурильо, Гарай, Перейра (Гедеш, 61), Парехо, Гайя, Кондогбиа, Солер, Мина (Дзадза, 73), R. Moreno

Предупреждения:

Поштиго, 4; Барди, 37 - Парехо, 15

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

16 сентября 14:00, Куитат де Валенсия, Онлайн-трансляция

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