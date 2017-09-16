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ЦСКА - «Ростов». Гол Василия Березуцкого (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

1:0. Гол: Василий Березуцкий, 30

Матч

ЦСКА - Ростов - 1:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Березуцкий В. 30 (1:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн

Предупреждения:

нет - Юсупов, 39

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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