ЦСКА - «Ростов». Гол Василия Березуцкого (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
1:0. Гол: Василий Березуцкий, 30
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЦСКАРостов 1:0 30' Василий Березуцкий pic.twitter.com/D03eno5InV— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн
Предупреждения:
нет - Юсупов, 39
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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