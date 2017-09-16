ЦСКА - «Ростов». Гол Василия Березуцкого (видео)

Болельщики ЦСКА на домашнем матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» почтили память вратаря Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

Болельщики ЦСКА почтили память Сергея Перхуна (фото) Болельщики ЦСКА на домашнем матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» почтили память вратаря Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Василий Березуцкий открыл счет. ЦСКА – «Ростов» (1:0). Онлайн В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».