Болельщики ЦСКА почтили память Сергея Перхуна (фото)
Болельщики ЦСКА на домашнем матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» почтили память вратаря Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.
Поклонники армейской команды вывесили баннер в честь голкипера и первые 10 минут встречи провели в тишине.
Напомним, 18 августа 2001 года в гостевом матче с «Анжи» Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым и получил серьезную травму головы. 28 августа вратарь скончался.
Армейские болельщики почтили память вратаря @pfc_cska Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет #ЦСКАРостов #10тур #РФПЛ pic.twitter.com/rm3XDpOBWo— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн
Предупреждения:
нет - Юсупов, 39
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция