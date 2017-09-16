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Болельщики ЦСКА почтили память Сергея Перхуна (фото)

Источник:  РФПЛКомментарии

Болельщики ЦСКА на домашнем матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» почтили память вратаря Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

Поклонники армейской команды вывесили баннер в честь голкипера и первые 10 минут встречи провели в тишине.

Напомним, 18 августа 2001 года в гостевом матче с «Анжи» Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым и получил серьезную травму головы. 28 августа вратарь скончался.

Матч

ЦСКА - Ростов - 1:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Березуцкий В. 30 (1:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо

Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов, Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн

Предупреждения:

нет - Юсупов, 39

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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