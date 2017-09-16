Болельщики ЦСКА почтили память Сергея Перхуна (фото)

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

ЦСКА - «Ростов». Гол Василия Березуцкого (видео) «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Василий Березуцкий открыл счет. ЦСКА – «Ростов» (1:0). Онлайн В матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Ростовом».