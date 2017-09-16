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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапуре на трассе в Марина-Бэй.

30-летний немец проехал свой лучший круг в третьем сегменте за 1 минуту 39,491 секунды. Феттель выиграл квалификацию в третий раз в сезоне и в 49-й – за карьеру.

В тройку лучших также вошли два гонщика «Ред Булл» – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» будет стартовать с пятого места.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не попал во второй сегмент квалификации и занял 13-е место.

Марина-Бэй (Сингапур)

Чемпионат мира

14-й этап

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.39,491

2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,323

3. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +0,349

4. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,578

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,635

6. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +1,319

7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,522

8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +1,688

9. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +1,907

10. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Росо») – +2,565

11. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено»)

12. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия»)

13. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

14. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия»)

15. Ромен Грожан (Франция, «Хаас»)

16. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

17. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс»)

18. Лэнс Стролл (Великобритания, «Уильямс»)

19. Паскаль Верляйн (Германия, «Заубер»)

20. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер»)

Гонка пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

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