Гол и результативная передача Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Тараз»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Кайрат» на выезде обыграл «Тараз» (5:1) в 27-м туре чемпионата Казахстана.
У победителей отличились Жерар Гоу, Чума Анене, Бауыржан Исламхан (дважды) и Андрей Аршавин. Бывший капитан сборной России также отметился голевой передачей. У «Тараза» единственный мяч в активе Жакыпа Кожамберды.
«Кайрат» с 62 очками лидирует в турнирной таблице, «Тараз» с 29 баллами идет седьмым.
Матч
Место и дата
16 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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