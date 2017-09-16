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Гол и результативная передача Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Тараз»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кайрат» на выезде обыграл «Тараз» (5:1) в 27-м туре чемпионата Казахстана.

У победителей отличились Жерар Гоу, Чума Анене, Бауыржан Исламхан (дважды) и Андрей Аршавин. Бывший капитан сборной России также отметился голевой передачей. У «Тараза» единственный мяч в активе Жакыпа Кожамберды.

«Кайрат» с 62 очками лидирует в турнирной таблице, «Тараз» с 29 баллами идет седьмым.

Матч

Тараз - Кайрат - 1:5 (0:0)

Место и дата

16 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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