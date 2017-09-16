«Енисей» выиграл у «Олимпийца», одержав 11-ю победу в сезоне

«Енисей» одержал победу в матче 14-го тура ФНЛ с «Олимпийцем» (2:0) на стадионе «Химик» в Дзержинске.

На седьмой минуте защитник «Олимпийца» Ирек Ганиев отправил мяч в свои ворота. А на 29-й минуте полузащитник Сердер Сердеров сделал счет 2:0.

Команда Дмитрия Аленичева продлила свою беспроигрышную серию до десяти матчей и стала единоличным лидером ФНЛ.

При этом у «Крыльев Советов» есть шанс догнать «Енисей» в случае победы в домашнем матче с «Балтикой».

«Олимпиец» остался на предпоследнем месте с десятью очками.

21 сентября в 1/16 финала Кубка России «Енисей» сыграет дома с «Ахматом». А 24 сентября лидеры ФНЛ сыграют друг с другом в Красноярске.

«Олимпиец» в ближайшем матче Кубка России примет дома «Уфу», а в 15-м туре чемпионата сыграет в гостях с «Зенитом-2».

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14-й тур