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«Енисей» выиграл у «Олимпийца», одержав 11-ю победу в сезоне

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«Енисей» одержал победу в матче 14-го тура ФНЛ с «Олимпийцем» (2:0) на стадионе «Химик» в Дзержинске.

На седьмой минуте защитник «Олимпийца» Ирек Ганиев отправил мяч в свои ворота. А на 29-й минуте полузащитник Сердер Сердеров сделал счет 2:0.

Команда Дмитрия Аленичева продлила свою беспроигрышную серию до десяти матчей и стала единоличным лидером ФНЛ.

При этом у «Крыльев Советов» есть шанс догнать «Енисей» в случае победы в домашнем матче с «Балтикой».

«Олимпиец» остался на предпоследнем месте с десятью очками.

21 сентября в 1/16 финала Кубка России «Енисей» сыграет дома с «Ахматом». А 24 сентября лидеры ФНЛ сыграют друг с другом в Красноярске.

«Олимпиец» в ближайшем матче Кубка России примет дома «Уфу», а в 15-м туре чемпионата сыграет в гостях с «Зенитом-2».

ФНЛ

14-й тур

Матч

Олимпиец - Енисей - 0:2 (0:2)

Голы

Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).

Состав

Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов

Предупреждения:

Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция

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