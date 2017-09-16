«Енисей» выиграл у «Олимпийца», одержав 11-ю победу в сезоне
«Енисей» одержал
победу в матче 14-го тура ФНЛ с «Олимпийцем» (2:0) на стадионе «Химик» в
Дзержинске.
На седьмой минуте защитник «Олимпийца» Ирек Ганиев отправил мяч в свои ворота. А на 29-й минуте полузащитник Сердер Сердеров сделал счет 2:0.
Команда Дмитрия Аленичева продлила свою беспроигрышную серию до десяти матчей и стала единоличным лидером ФНЛ.
При этом у «Крыльев Советов» есть шанс догнать «Енисей» в случае победы в домашнем матче с «Балтикой».
«Олимпиец» остался на предпоследнем месте с десятью очками.
21 сентября в 1/16 финала Кубка России «Енисей» сыграет дома с «Ахматом». А 24 сентября лидеры ФНЛ сыграют друг с другом в Красноярске.
«Олимпиец» в ближайшем матче Кубка России примет дома «Уфу», а в 15-м туре чемпионата сыграет в гостях с «Зенитом-2».
ФНЛ
14-й тур
Матч
Голы
Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).
Состав
Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов
Предупреждения:
Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция