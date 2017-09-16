Эмануэль Маммана нашел потерявшихся собак

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана нашел двух своих французских бульдогов, которые ранее потерялись на Крестовском острове в Петербурге.

– Огромное спасибо, мы их уже нашли, – написал Маммана на своей странице в Инстаграме.

Огромное спасибо, мы их уже нашли Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24) Сен 16 2017 в 6:35 PDT

Напомним, Маммана обещал вознаграждение в три тысячи евро за каждого из бульдогов.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года. За сине-бело-голубых Маммана провел девять матчей.