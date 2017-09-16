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Эмануэль Маммана нашел потерявшихся собак

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана нашел двух своих французских бульдогов, которые ранее потерялись на Крестовском острове в Петербурге.

– Огромное спасибо, мы их уже нашли, – написал Маммана на своей странице в Инстаграме.

Огромное спасибо, мы их уже нашли

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)

Напомним, Маммана обещал вознаграждение в три тысячи евро за каждого из бульдогов.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года. За сине-бело-голубых Маммана провел девять матчей.

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