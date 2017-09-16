Эмануэль Маммана нашел потерявшихся собак
Защитник «Зенита»
Эмануэль Маммана нашел двух своих французских бульдогов, которые ранее
потерялись на Крестовском острове в Петербурге.
– Огромное спасибо, мы их уже нашли, – написал Маммана на своей странице в Инстаграме.
Напомним, Маммана обещал вознаграждение в три тысячи евро за
каждого из бульдогов.
Полузащитник перешел в
«Зенит» из «Лиона» летом 2017 года. За сине-бело-голубых Маммана провел девять
матчей.
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