Семин присутствует на матч ЦСКА – «Ростов»

Давыдов и Мельгарехо не полетели в Санкт-Петербург «Спартак» отправился в Санкт-Петербург на матч десятого тура премьер-лиги с «Тосно». С командой не полетели получившие травмы полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов.