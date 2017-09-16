Семин присутствует на матч ЦСКА – «Ростов»
Главный тренер «Локомотива «Юрий Семин решил посетить матч 10-го тура РФПД между ЦСКА и «Ростовом».
Наставник «железнодорожников» занял место на одном из центральных секторов «ВЭБ Арены», откуда внимательно смотрит матч.
Напомним, что в следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Ростовом».
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0). Витиньо 68 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев (Натхо, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов (Думбия, ), Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн (Бухаров, 51)
Предупреждения:
Головин, 56 - Юсупов, 39; Гацкан, 56; Калачёв, 56
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция