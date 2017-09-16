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Головин не сыграет с «Динамо»

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил предупреждение в матче десятого тура премьер-лиги с «Ростовом» на «Арене ЦСКА» в Москве.

На 56-й минуте матча 21-летний полузащитник грубо сыграл против полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Эта желтая карточка стала четвертой для Головина в нынешнем сезоне.

Таким образом, 23 сентября он пропустит матч 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» на «Арене Химки».

В нынешнем сезоне Головин выходил в стартовом составе во всех десяти матчах команды в премьер-лиге, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

Матч

ЦСКА - Ростов - 2:0 (1:0)

Голы

Березуцкий В. 30 (1:0). Витиньо 68 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев (Натхо, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)

Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов (Думбия, ), Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн (Бухаров, 51)

Предупреждения:

Головин, 56 - Юсупов, 39; Гацкан, 56; Калачёв, 56

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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