Головин не сыграет с «Динамо»
Полузащитник ЦСКА
Александр Головин получил предупреждение в матче десятого тура премьер-лиги с «Ростовом»
на «Арене ЦСКА» в Москве.
На 56-й минуте матча 21-летний полузащитник грубо сыграл против полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Эта желтая карточка стала четвертой для Головина в нынешнем сезоне.
Таким образом, 23 сентября он пропустит матч 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» на «Арене Химки».
В нынешнем сезоне Головин выходил в стартовом составе во всех десяти матчах команды в премьер-лиге, забил два гола и сделал одну голевую передачу.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0). Витиньо 68 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев (Натхо, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов (Думбия, ), Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн (Бухаров, 51)
Предупреждения:
Головин, 56 - Юсупов, 39; Гацкан, 56; Калачёв, 56
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция