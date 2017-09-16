Головин не сыграет с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил предупреждение в матче десятого тура премьер-лиги с «Ростовом» на «Арене ЦСКА» в Москве.

На 56-й минуте матча 21-летний полузащитник грубо сыграл против полузащитника «Ростова» Александра Гацкана. Эта желтая карточка стала четвертой для Головина в нынешнем сезоне.

Таким образом, 23 сентября он пропустит матч 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» на «Арене Химки».

В нынешнем сезоне Головин выходил в стартовом составе во всех десяти матчах команды в премьер-лиге, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»