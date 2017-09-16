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ЦСКА победил «Ростов» и поднялся на третье место в таблице

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ЦСКА выиграл у «Ростова» (2:0) в матче десятого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

На 30-й минуте защитник Василий Березуцкий головой переправил мяч в ворота после передачи со штрафного Витиньо. А на 68-й минуте сам бразилец забил второй гол, воспользовавшись передачей полузащитника Алана Дзагоева.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в таблице, опередив «Краснодар», который свой матч десятого тура проведет также в субботу в гостях с «Анжи». «Ростов» остался на пятом месте с 16 очками.

В десятом туре 23 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Динамо», а «Ростов» на следующий день примет «Локомотив».

Премьер-лига

10-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: В. Березуцкий, 30. Витиньо, 68.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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