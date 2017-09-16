«Интер» победил «Кротоне» и стал единоличным лидером серии A
«Интер» одержал
победу над «Кротоне» (2:0) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Эцио Шида».
Оба гола «нерадзурри» забили в последние десять минут игры. На 82-й минуте словацкий защитник Милан Шкриньяр забил свой первый гол за «Интер». А на 90-й минуте полузащитник Иван Перишич установил окончательный счет в матче.
«Интер» набрал 12 очков и со стопроцентным показателем стал единоличным лидером чемпионата. В случае побед в воскресенье «Ювентус» и «Наполи» могут догнать «Интер». У «Кротоне» осталось одно очко.
В пятом туре 19 сентября «Интер» сыграет в гостях с «Болоньей», а на следующий день «Кротоне» также в гостях проведет матч с «Аталантой».
Серия A
4-й тур
«Кротоне» – «Интер» –
0:2 (0:0)
Голы: Шкриньяр, 82. Перишич, 90.
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