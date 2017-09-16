«Интер» победил «Кротоне» и стал единоличным лидером серии A

«Интер» одержал победу над «Кротоне» (2:0) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Эцио Шида».

Оба гола «нерадзурри» забили в последние десять минут игры. На 82-й минуте словацкий защитник Милан Шкриньяр забил свой первый гол за «Интер». А на 90-й минуте полузащитник Иван Перишич установил окончательный счет в матче.

«Интер» набрал 12 очков и со стопроцентным показателем стал единоличным лидером чемпионата. В случае побед в воскресенье «Ювентус» и «Наполи» могут догнать «Интер». У «Кротоне» осталось одно очко.

В пятом туре 19 сентября «Интер» сыграет в гостях с «Болоньей», а на следующий день «Кротоне» также в гостях проведет матч с «Аталантой».

Серия A

4-й тур

«Кротоне» – «Интер» – 0:2 (0:0)

Голы: Шкриньяр, 82. Перишич, 90.