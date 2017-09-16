Леонид Кучук: После пропущенного мяча «Ростов» играл на победу
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча против ЦСКА (0:2).
- Почему сегодня играл Абаев? Это мой выбор. Я его сделал. Илья нас выручил в трех эпизодах сегодня, это хороший игрок. У нас есть Абаев и Песьяков. В их квалификации я не сомневаюсь.
- Как оцениваете ход игры?
- Он меня не устраивал/ Первый гол мы пропустили после штрафного, который был далеко от ворот. Нарушили игровую дисциплину и получили мяч в свои ворота. Далее пытались играть на победу, отодвинули ЦСКА от своих ворот, но стали пропускать много быстрых встречных атак, - сказал Кучук.
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0). Витиньо 68 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев (Натхо, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов (Думбия, ), Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн (Бухаров, 51)
Предупреждения:
Головин, 56 - Юсупов, 39; Гацкан, 56; Калачёв, 56
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция