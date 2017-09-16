Виктор Гончаренко: ЦСКА заслуженно обыграл «Ростов»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ростова» (2:0).
- Думаю, что мы одержали заслуженную победу. Нам надо было понимать, как атаковать против команды, которая так защищается. Была ставка на быстрый гол. В итоге забили на 30-й минуте, а потом началась открытая игра. Могли забить и еще, но не получилось. Довольны победой после той серии домашних матчей, которая у нас была, - сказал Гончаренко.
Матч
Голы
Березуцкий В. 30 (1:0). Витиньо 68 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Игнашевич, Вернблум, Головин, Дзагоев (Натхо, 72), Жамалетдинов (Кучаев, 85), Витиньо (Чалов, 70)
Ростов: Абаев, Ингасон, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Бобен, Ионов (Думбия, ), Могилевец (Гацкан, 46), Юсупов, Калачёв, Дядюн (Бухаров, 51)
Предупреждения:
Головин, 56 - Юсупов, 39; Гацкан, 56; Калачёв, 56
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция