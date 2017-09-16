Виктор Гончаренко: ЦСКА заслуженно обыграл «Ростов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ростова» (2:0).

- Думаю, что мы одержали заслуженную победу. Нам надо было понимать, как атаковать против команды, которая так защищается. Была ставка на быстрый гол. В итоге забили на 30-й минуте, а потом началась открытая игра. Могли забить и еще, но не получилось. Довольны победой после той серии домашних матчей, которая у нас была, - сказал Гончаренко.