«Бавария» разгромила «Майнц»

«Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» (4:0) в матче четвертого тура бундеслиги на «Альянц-Арене».

В первом тайме у чемпионов Германии отличились форвард Томас Мюллер и полузащитник Арьен Роббен. А после перерыва дубль сделал форвард Роберт Левандовски, на счету которого теперь пять голов в чемпионате

Отметим, что три голевые передачи сделал полузащитник Джошуа Киммих.

«Бавария» набрала девять очков и поднялась на третье место в таблице. У «Майнца» осталось три очка.

В пятом туре 19 сентября «Бавария» сыграет в гостях с «Шальке», а на следующий день «Майнц» примет «Хоффенхайм».

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