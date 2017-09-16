«Бавария» разгромила «Майнц»
«Бавария» одержала крупную
победу над «Майнцем» (4:0) в матче четвертого тура бундеслиги на «Альянц-Арене».
В первом тайме у чемпионов Германии отличились форвард Томас Мюллер и полузащитник Арьен Роббен. А после перерыва дубль сделал форвард Роберт Левандовски, на счету которого теперь пять голов в чемпионате
Отметим, что три голевые передачи сделал полузащитник Джошуа Киммих.
«Бавария» набрала девять очков и поднялась на третье место в таблице. У «Майнца» осталось три очка.
В пятом туре 19 сентября «Бавария» сыграет в гостях с «Шальке», а на следующий день «Майнц» примет «Хоффенхайм».
Бундеслига
4-й тур
Матч
Голы
Мюллер 11 (1:0). Роббен 23 (2:0). Левандовски 50 (3:0). Левандовски 78 (4:0).
Состав
Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 62), Хуммельс, Рафинья, Киммих, Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Левандовски, Коман, Мюллер
Майнц: Адлер, Брозински (Гбамин, 65), Балогун, Донати, Диалло (Муто, 76), Белль, Квайсон, Фрай, Озтунали, Сердар, де Бласис (Латца, 46)
Предупреждения:
Рафинья, 42; Боатенг, 56 - Белль, 36; Диалло, 55
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
16 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Вердер - Шальке 04 - 1:2 (1:1)
Голы
Сане 20 (1:0). Велькович 22 (1:1 - автогол). Горецка 83 (1:2).
Состав
Вердер: J. Pavlenka, Сане, Селассие (Хайрович, 84), Велькович, Бауэр, Кайнц, Эггештайн М., Бартельс, Делэйни, Крузе (Бельфодиль, 20)
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Арит (Эмболо, 80), Коноплянка (Ди Санто, 61), Стамбули (Бенталеб, 47), Калигиури, Горецка, Бургшталлер
Предупреждения:
Селассие, 68; Хайрович, 90 - Керер, 16; Стамбули, 45
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
16 сентября 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Штутгарт - Вольфсбург - 1:0 (1:0)
Голы
C. Akolo 42 (1:0).
Состав
Штутгарт: P. Benjamin, Бек, Баумгартль, C. Akolo (O. Mangala, 77), Гентнер, S. Terodde (T. Asano, 71)
Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Удухай, Фуртадо (Верхаг, 46), Герхардт, Арнольд, Дидави (Малли, 79), Гилавоги, Камачо, Димата (P. de Madiba, 66), Ориги
Предупреждения:
Аскасибара, 66; Бек, 90 - Кастельс, 26; Фуртадо, 45; Кнохе, 90
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
16 сентября 16:30, Мерседес-Бенц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Айнтрахт - Аугсбург - 1:2 (0:1)
Голы
Макс 21 (0:1). Каиби 76 (0:2). Йович 79 (1:2).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Фалетт, Виллемс (Тавата, 78), Сальседо (Ребич, 46, Йович, 68), Абрахам, Чендлер, Боатенг, Гачинович, Хасебе, де Гузман, Аллер
Аугсбург: Хитц, Опаре, Гаувелёв, Макс (Стафилидис, 80), Хинтереггер, Ку Чжа Чол, Хедира, Байер, Хеллер, Финнбогасон (Кордова, 89), Гюнтер-Шмидт (Каиби, 68)
Предупреждения:
де Гузман, 45; Йович, 90 - Хедира, 68; Опаре, 82; Хитц, 90
Место и дата
16 сентября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция