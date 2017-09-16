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«Бавария» разгромила «Майнц»

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«Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» (4:0) в матче четвертого тура бундеслиги на «Альянц-Арене».

В первом тайме у чемпионов Германии отличились форвард Томас Мюллер и полузащитник Арьен Роббен. А после перерыва дубль сделал форвард Роберт Левандовски, на счету которого теперь пять голов в чемпионате

Отметим, что три голевые передачи сделал полузащитник Джошуа Киммих.

«Бавария» набрала девять очков и поднялась на третье место в таблице. У «Майнца» осталось три очка.

В пятом туре 19 сентября «Бавария» сыграет в гостях с «Шальке», а на следующий день «Майнц» примет «Хоффенхайм».

Бундеслига

4-й тур

Матч

Бавария - Майнц - 4:0 (2:0)

Голы

Мюллер 11 (1:0). Роббен 23 (2:0). Левандовски 50 (3:0). Левандовски 78 (4:0).

Состав

Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 62), Хуммельс, Рафинья, Киммих, Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Левандовски, Коман, Мюллер

Майнц: Адлер, Брозински (Гбамин, 65), Балогун, Донати, Диалло (Муто, 76), Белль, Квайсон, Фрай, Озтунали, Сердар, де Бласис (Латца, 46)

Предупреждения:

Рафинья, 42; Боатенг, 56 - Белль, 36; Диалло, 55

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

16 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вердер - Шальке 04 - 1:2 (1:1)

Голы

Сане 20 (1:0). Велькович 22 (1:1 - автогол). Горецка 83 (1:2).

Состав

Вердер: J. Pavlenka, Сане, Селассие (Хайрович, 84), Велькович, Бауэр, Кайнц, Эггештайн М., Бартельс, Делэйни, Крузе (Бельфодиль, 20)

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Арит (Эмболо, 80), Коноплянка (Ди Санто, 61), Стамбули (Бенталеб, 47), Калигиури, Горецка, Бургшталлер

Предупреждения:

Селассие, 68; Хайрович, 90 - Керер, 16; Стамбули, 45

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

16 сентября 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Штутгарт - Вольфсбург - 1:0 (1:0)

Голы

C. Akolo 42 (1:0).

Состав

Штутгарт: P. Benjamin, Бек, Баумгартль, C. Akolo (O. Mangala, 77), Гентнер, S. Terodde (T. Asano, 71)

Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Удухай, Фуртадо (Верхаг, 46), Герхардт, Арнольд, Дидави (Малли, 79), Гилавоги, Камачо, Димата (P. de Madiba, 66), Ориги

Предупреждения:

Аскасибара, 66; Бек, 90 - Кастельс, 26; Фуртадо, 45; Кнохе, 90

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

16 сентября 16:30, Мерседес-Бенц Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Айнтрахт - Аугсбург - 1:2 (0:1)

Голы

Макс 21 (0:1). Каиби 76 (0:2). Йович 79 (1:2).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Фалетт, Виллемс (Тавата, 78), Сальседо (Ребич, 46, Йович, 68), Абрахам, Чендлер, Боатенг, Гачинович, Хасебе, де Гузман, Аллер

Аугсбург: Хитц, Опаре, Гаувелёв, Макс (Стафилидис, 80), Хинтереггер, Ку Чжа Чол, Хедира, Байер, Хеллер, Финнбогасон (Кордова, 89), Гюнтер-Шмидт (Каиби, 68)

Предупреждения:

де Гузман, 45; Йович, 90 - Хедира, 68; Опаре, 82; Хитц, 90

Место и дата

16 сентября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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