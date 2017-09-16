«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Сандерлендом» и прервал серию из двух подряд поражений в Чемпионшипе
«Халл Сити» в
домашнем матче 8-го тура Чемпионшипа сыграл вничью с Сандерлендом» со счетом 1:1.
У гостей забил Джеймс Воган. У хозяев отличился Дэвид
Мейлер.
Напомним, команда Слуцкого с 8 очками занимает 16-е место в
турнирной таблице Чемпионшипа, «Сандерленд» с 6 баллами идет на 21-м месте.
В 9-м туре «Халл» 23 сентября сыграет на выезде с «Редингом», «Сандерленд» в тот же день примет «Кардифф».
Матч
Халл Сити - Сандерленд - 1:0 (0:1)
Голы
Вогэн 17 (0:1). Мейлер 82 (1:1).
Предупреждения:
Гросицки, 43; Томори, 90 - Вогэн, 18; Уильямс, 74; Овьедо, 75; Родуэлл, 77; Гуч, 90
Место и дата
16 сентября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
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