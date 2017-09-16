«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Сандерлендом» и прервал серию из двух подряд поражений в Чемпионшипе

Леонид Слуцкий: У победителя лиги обычно семь-восемь поражений, а у нас уже четыре

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий перед матчем восьмого тура чемпионшипа с «Сандерлендом» высказался о турнирном положении команды.