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«Ливерпуль» не смог обыграть «Бернли»

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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

На 27-й минуте «Бернли» вышел вперед после гола канадца Скотта Арфилда. Но уже через три минуты полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах сравнял счет.

После этого матча у двух команд стало по восемь очков. На данный момент «Бернли» и «Ливерпуль» занимают шестое и седьмое места в чемпионате.

Следующие два матча «красные» проведут в гостях с «Лестером». 19 сентября команды сыграют в Кубке английской лиги, а 23 сентября – в премьер-лиге.

Соперником «Бернли» в Кубке лиги станет «Лидс», а в шестом туре чемпионата – «Хаддерсфилд».

Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

АПЛ

5-й тур

Матч

Ливерпуль - Бернли - 1:1 (1:1)

Голы

Эрфилд 27 (0:1). Салах 30 (1:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Коутиньо (Соланке, 80), Милнер, Джан, Салах, Старридж, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79)

Бернли: Поуп, Лоутон, Уорд, Ми, Тарковски, Эрфилд, Брэйди, Корк, Дефур (Вествуд, 87), Вуд (Воукс, 87), Гудмундссон (Барнс, 60)

Предупреждения:

Джан, 90 - Поуп, 55; Корк, 90

Судья:

Роджер Ист (Англия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Хаддерсфилд - Лестер Сити - 1:1 (0:0)

Голы

Депуатр 46 (1:0). Варди 50 (1:1).

Состав

Хаддерсфилд: Лёссль, Занка, Смит, Лёве, Шиндлер, Уильямс, Муй, Инс, A. Sabiri (J. Hogg, 82), Качунга (Куанер, 74), Депуатр (ван Ла Парра, 90)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон, Чилуэлл, Магуайр, Олбрайтон (Грэй, 65), Кинг, Ихеаначо (Окадзаки, 69), Марез, Ндиди, Варди (Слимани, 82)

Предупреждения:

Шиндлер, 40 - Окадзаки, 80

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Джон Смит, Онлайн-трансляция

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