«Ливерпуль» не смог обыграть «Бернли»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

На 27-й минуте «Бернли» вышел вперед после гола канадца Скотта Арфилда. Но уже через три минуты полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах сравнял счет.

После этого матча у двух команд стало по восемь очков. На данный момент «Бернли» и «Ливерпуль» занимают шестое и седьмое места в чемпионате.

Следующие два матча «красные» проведут в гостях с «Лестером». 19 сентября команды сыграют в Кубке английской лиги, а 23 сентября – в премьер-лиге.

Соперником «Бернли» в Кубке лиги станет «Лидс», а в шестом туре чемпионата – «Хаддерсфилд».

Напомним, «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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