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«Манчестер Сити» забил шесть голов «Уотфорду», Агуэро сделал хет-трик

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«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче пятого тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:0) на стадионе «Викарэдж Роуд».

Хет-трик в матче сделал аргентинец Серхио Агуэро, по голу забили бразилец Габриэл Жезус, аргентинец Николас Отаменди и британец Рахим Стерлинг.

Отметим, что три гола помогли Агуэро подняться на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

После этого матча у команды Хосепа Гвардиолы стало 13 очков, и «горожане» вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.

У «Уотфорда» осталось восемь очков, и «шершни» расположились в группе команд, которая занимает места с четвертого по девятое.

20 сентября «Манчестер Сити» сыграет в Кубке лиги с «Вест Бромвичем», а через три – с «Кристал Пэлас» в премьер-лиге.

АПЛ

5-й тур

Матч

Уотфорд - Манчестер Сити - 0:6 (0:3)

Голы

Агуэро 27 (0:1). Агуэро 31 (0:2). Габриэл 37 (0:3). Отаменди 63 (0:4). Агуэро 81 (0:5). Стерлинг 89 (0:6).

Состав

Уотфорд: Гомес, Кабаселе, Янмат, Холебас, Мариаппа, Клеверли (Перейра, 65), Дукуре, Чалоба (Капу, 70), Ричарлисон, Грэй (Дини, 74), Каррильо

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Уокер, Отаменди, Силва Д. (Сане, 79), де Брюйне (Гюндоган, 66), Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Габриэл (Силва Б., 65)

Предупреждения:

Холебас, 29; Дукуре, 40 - нет

Судья:

Andy Taylor

Место и дата

16 сентября 17:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Ньюкасл - Сток Сити - 2:1 (1:0)

Голы

Атсу 19 (1:0). Шакири 57 (1:1). Ласкеллес 68 (2:1).

Состав

Ньюкасл: Эллиот, Йедлин, Ласкеллес, Хэйден (Шелви, 69), Кларк, Мбемба, Мерино, Ритчи, Атсу, Хоселу (Гэйл, 78), Перес (Диаме, 87)

Сток Сити: Батлэнд, Питерс, Мартинс Инди, Виммер, Зума, Флетчер, Шакири, Аллен (Крауч, 84), Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Собхи, 62)

Предупреждения:

Хэйден, 25; Кларк, 73; Мерино, 77 - Виммер, 30

Судья:

Attwell Stuart

Место и дата

16 сентября 17:00, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Бромвич - Вест Хэм - 0:0

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Гиббс (Ньом, 85), Эванс, Хегази, Доусон, Бэрри, Брант (Рондон, 72), Крыховяк, Моррисон, Филлипс (Маклин, 77), Родригес

Вест Хэм: Харт, Крессуэлл, Сабалета, Рид, Фонте, Коллинс (Арнаутович, 58), Антонио, Обьянг, Лансини, Куяте, Кэрролл (Сахо, 83), Эрнандес (Айю, 76)

Предупреждения:

Фостер, 66; Маклин, 83 - Сабалета, 9; Антонио, 90

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция


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