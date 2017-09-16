«Манчестер Сити» забил шесть голов «Уотфорду», Агуэро сделал хет-трик

«Манчестер Сити» одержал крупную победу в матче пятого тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:0) на стадионе «Викарэдж Роуд».

Хет-трик в матче сделал аргентинец Серхио Агуэро, по голу забили бразилец Габриэл Жезус, аргентинец Николас Отаменди и британец Рахим Стерлинг.

Отметим, что три гола помогли Агуэро подняться на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

После этого матча у команды Хосепа Гвардиолы стало 13 очков, и «горожане» вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы.

У «Уотфорда» осталось восемь очков, и «шершни» расположились в группе команд, которая занимает места с четвертого по девятое.

20 сентября «Манчестер Сити» сыграет в Кубке лиги с «Вест Бромвичем», а через три – с «Кристал Пэлас» в премьер-лиге.

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5-й тур