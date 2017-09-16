Защитник СКА Зубарев дисквалифицирован на две игры

Защитник СКА Андрей Зубарев дисквалифицирован на два матча за нарушение на Оскаре Осале в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

В конце второго периода Зубарев был наказан большим и дисциплинарным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, с нанесением травмы.

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Напомним, СКА обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще одна шайба на счету Никиты Пивцакина.

Петербуржцы с 30 лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб с 19 баллами идет на втором месте в Восточной конференции,.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с «Динамо».