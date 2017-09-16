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Защитник СКА Зубарев дисквалифицирован на две игры

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Андрей Зубарев дисквалифицирован на два матча за нарушение на Оскаре Осале в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

В конце второго периода Зубарев был наказан большим и дисциплинарным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, с нанесением травмы.

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Напомним, СКА обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 4:3. 

В составе армейцев по шайбе забросили Виктор Тихонов, Евгений Кетов и Павел Дацюк. Победный гол забил Патрик Херсли. У гостей дубль оформил Сергей Мозякин, еще одна шайба на счету Никиты Пивцакина.

Петербуржцы с 30 лидируют в Западной конференции. Магнитогорский клуб  с 19 баллами идет на втором месте в Восточной конференции,.

Следующие матчи команды проведут 17 сентября. СКА встретится в Петербурге с «Трактором», а «Металлург» в Минске сыграет с «Динамо».

Матч

СКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы:

Тихонов (Кетов, Каблуков), 10:48 (1:0). Мозякин (Денисов), 26:49 (1:1). Кетов (Каблуков), 33:33 (2:1 - мен.). Дацюк (Широков, Гавриков), 37:58 (3:1). Мозякин (Осала, Коварж), 45:31 (3:2 - бол.). Пивцакин (Мозякин, Григоренко), 59:13 (3:3). Херсли (Дацюк), 62:37 (4:3 - бол.).

Место и дата

15 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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