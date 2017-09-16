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Давыдов и Мельгарехо не полетели в Санкт-Петербург

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург на матч десятого тура премьер-лиги с «Тосно». С командой не полетели получившие травмы полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял в поездку 21 игрока:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

защитники: Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков;

полузащитники: Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес;

форварды: Луис Адриано, Педро Роша.

Также из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, матч «Тосно» – «Спартак» пройдет 17 сентября на стадионе «Петровский». Начало – 13:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Тосно - Спартак

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Тосно» - «Спартак»?

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