Паулиньо принес «Барселоне» победу над «Хетафе»

«Барселона» одержала волевую победу над «Хетафе» (2:1) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Альфонсо Перес».

На 39-й минуте хозяева вышли вперед после гола японца Гаку Сибасаки. Этот гол стал для «Барселоны» первым пропущенным в нынешнем чемпионате. Каталонцы отыгрались после перерыва благодаря точному удару полузащитника Дениса Суареса. А победу вице-чемпионам Испании принес бразилец Паулиньо, впервые забивший в составе «Барселоны».

«Барселона» набрала 12 очков и вышла в единоличные лидеры примеры. У «Хетафе» осталось четыре очка.

В пятом туре 19 сентября «Барселона» примет «Эйбар», а «Хетафе» через два дня сыграет в гостях с «Сельтой».

Примера

4-й тур

«Хетафе» – «Барселона» – 1:2 (1:0)

Голы: Сибасаки, 39 – Денис Суарес, 62. Паулиньо, 84.