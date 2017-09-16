Паулиньо принес «Барселоне» победу над «Хетафе»
«Барселона» одержала
волевую победу над «Хетафе» (2:1) в матче четвертого тура примеры на стадионе «Альфонсо
Перес».
На 39-й минуте хозяева вышли вперед после гола японца Гаку Сибасаки. Этот гол стал для «Барселоны» первым пропущенным в нынешнем чемпионате. Каталонцы отыгрались после перерыва благодаря точному удару полузащитника Дениса Суареса. А победу вице-чемпионам Испании принес бразилец Паулиньо, впервые забивший в составе «Барселоны».
«Барселона» набрала 12 очков и вышла в единоличные лидеры примеры. У «Хетафе» осталось четыре очка.
В пятом туре 19 сентября «Барселона» примет «Эйбар», а «Хетафе» через два дня сыграет в гостях с «Сельтой».
Примера
4-й тур
«Хетафе» – «Барселона»
– 1:2 (1:0)
Голы: Сибасаки, 39 – Денис Суарес, 62. Паулиньо, 84.