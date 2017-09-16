«Анжи» - «Краснодар» (1:5). Все голы матча (видео)
«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Краснодаром».
Гол: Смолов, 39
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:1 39' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/NdrMf6z754— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Гол: Классон, 55
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:2 55' Виктор Классон pic.twitter.com/RFmn9U8pRY— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Гол: Вандерсон, 67
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:3 67' Вандерсон pic.twitter.com/SjPDKr46n5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Гол: Вандерсон, 71
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:4 71' Вандерсон (дубль) pic.twitter.com/k0AlJ9sNHw— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Гол: Полуяхтов, 78
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 1:4 78' Владимир Полуяхтов pic.twitter.com/8rGHQzoXbD— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Гол: Окриашвили, 79
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 1:5 79' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/EfB27ootye— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
Матч
Голы
Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов
Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов
Предупреждения:
Маркелов, 88 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция