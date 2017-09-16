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«Анжи» - «Краснодар» (1:5). Все голы матча (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с голами в матче 10-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Краснодаром».

Гол: Смолов, 39

Гол: Классон, 55

Гол: Вандерсон, 67 

Гол: Вандерсон, 71

Гол: Полуяхтов, 78 

Гол: Окриашвили, 79 

 

Матч

Анжи - Краснодар - 1:5 (0:1)

Голы

Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).

Состав

Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов

Предупреждения:

Маркелов, 88 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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