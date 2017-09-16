Кравчук и Медведев проиграли венграм в парном матче Кубка Дэвиса
Сборная Венгрии вышла
вперед в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с Россией.
В субботу в парной игре Аттила Балаш и Мартон Фучович нанесли поражение Константину Кравчуку и Даниилу Медведеву (7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)). Матч продолжался 2 часа 19 минут.
Напомним, накануне Андрей Рублев потерпел поражение от Фучовича, а Карен Хачанов сравнял счет, обыграв Балаша.
В воскресенье пройдут матчи: Фучович – Хачанов, Балаш – Рублев.
Отметим, что первый номер венгерской сборной Фучович занимает 113-е место в рейтинге, а Балаш – 164-е.
Будапешт (Венгрия)
Кубок Дэвиса
Мировая группа
Плей-офф
Венгрия – Россия – 2:1
Аттила Балаш/Мартон
Фучович – Константин Кравчук/Даниил Медведев – 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4)
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