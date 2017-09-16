Дмитрий Гунько: Постараемся разгадать загадку, почему «Спартак-2» играет на выезде лучше, чем дома
Главный тренер «Спартака-2»
Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура
ФНЛ.
– Мы знали, как «Томь» действует в атаке, и имели четкий план на игру: стремились нейтрализовать опасные ситуации, возникающие после длинных передач и единоборств с участием Саная, а также делать ставку на быстрые атаки, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – В первом тайме забили гол но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором — перестроились, поменяли схему игры, и это позволило полностью захватить инициативу. Наши футболисты справились и с давлением, которое оказывали хозяева, и с верховыми передачами. Создали довольно много моментов как в быстрых атаках, так и в позиционном нападении. Конечно, реализация оказалась не столь высокой, как хотелось бы. Но результат – 2:1 в нашу пользу, с чем я и поздравляю ребят. При этом мы понимаем, что самое важное – не исход матча, а тот бесценный опыт, который в играх с сильными командами получают молодые футболисты. Мы надеемся на их рост и прогресс.
– В этом сезоне
«Спартак-2» гораздо лучше играет не дома, а на выезде. С чем это связано?
– Будем стараться разгадать эту загадку.
– Томские любители
футбола хотели увидеть Давыдова...
– В данный момент у главной команды очень плотный игровой режим, и практически все футболисты находятся в ее обойме. Возможно, кого-то из игроков, не приехавших в Томск, мы увидим завтра в матче с «Тосно».
– У вашей команды
все-таки существует конкретная задача на сезон?
– Конечно. Задача – воспитывать футболистов для первой команды. За счет высокого соревновательного уровня в ФНЛ мы стараемся довести до нужного уровня всех ребят, которые есть у нас в обойме. При этом понятно, что если футболисты будут только проигрывать, то расти они не смогут. Эти вещи взаимосвязаны. Хорошо играешь – выигрываешь, занимаешь высокое место. И наоборот.
Напомним, голы у «Спартака-2» забили полузащитники Данил Полубояринов и форвард Фэшн Сакала.
Матч
Голы
Полубояринов 15 (0:1). Пульич 23 (1:1). Сакала 80 (1:2).
Состав
Томь: Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Макурин (Гирдвайнис, 70), Деобальд, Войдель, Померко, Сасин, Саная
Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Сокол, Красильниченко, Рассказов (Руденко, 46), Полубояринов (Рудковский, 90), Ломовицкий (Нимели, 70), Лелюхин, Самбу, Сакала
Предупреждения:
Гирдвайнис, 83; Сасин, 85 - Лихачёв, 36
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
16 сентября 14:00, Труд, Онлайн-трансляция