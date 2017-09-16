Дмитрий Гунько: Постараемся разгадать загадку, почему «Спартак-2» играет на выезде лучше, чем дома

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ.

– Мы знали, как «Томь» действует в атаке, и имели четкий план на игру: стремились нейтрализовать опасные ситуации, возникающие после длинных передач и единоборств с участием Саная, а также делать ставку на быстрые атаки, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – В первом тайме забили гол но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором — перестроились, поменяли схему игры, и это позволило полностью захватить инициативу. Наши футболисты справились и с давлением, которое оказывали хозяева, и с верховыми передачами. Создали довольно много моментов как в быстрых атаках, так и в позиционном нападении. Конечно, реализация оказалась не столь высокой, как хотелось бы. Но результат – 2:1 в нашу пользу, с чем я и поздравляю ребят. При этом мы понимаем, что самое важное – не исход матча, а тот бесценный опыт, который в играх с сильными командами получают молодые футболисты. Мы надеемся на их рост и прогресс.

– В этом сезоне «Спартак-2» гораздо лучше играет не дома, а на выезде. С чем это связано?

– Будем стараться разгадать эту загадку.

– Томские любители футбола хотели увидеть Давыдова...

– В данный момент у главной команды очень плотный игровой режим, и практически все футболисты находятся в ее обойме. Возможно, кого-то из игроков, не приехавших в Томск, мы увидим завтра в матче с «Тосно».

– У вашей команды все-таки существует конкретная задача на сезон?

– Конечно. Задача – воспитывать футболистов для первой команды. За счет высокого соревновательного уровня в ФНЛ мы стараемся довести до нужного уровня всех ребят, которые есть у нас в обойме. При этом понятно, что если футболисты будут только проигрывать, то расти они не смогут. Эти вещи взаимосвязаны. Хорошо играешь – выигрываешь, занимаешь высокое место. И наоборот.

Напомним, голы у «Спартака-2» забили полузащитники Данил Полубояринов и форвард Фэшн Сакала.