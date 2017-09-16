Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев5 : 4Спартак
Футбол  Хетафе1 : 2Барселона
Футбол  Атлетико- : -Малага
Футбол  ЦСКА2 : 0Ростов
Футбол  Анжи1 : 5Краснодар
Футбол  Рома- : -Верона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Гунько: Постараемся разгадать загадку, почему «Спартак-2» играет на выезде лучше, чем дома

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ.

– Мы знали, как «Томь» действует в атаке, и имели четкий план на игру: стремились нейтрализовать опасные ситуации, возникающие после длинных передач и единоборств с участием Саная, а также делать ставку на быстрые атаки, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – В первом тайме забили гол но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором — перестроились, поменяли схему игры, и это позволило полностью захватить инициативу. Наши футболисты справились и с давлением, которое оказывали хозяева, и с верховыми передачами. Создали довольно много моментов как в быстрых атаках, так и в позиционном нападении. Конечно, реализация оказалась не столь высокой, как хотелось бы. Но результат – 2:1 в нашу пользу, с чем я и поздравляю ребят. При этом мы понимаем, что самое важное – не исход матча, а тот бесценный опыт, который в играх с сильными командами получают молодые футболисты. Мы надеемся на их рост и прогресс.

– В этом сезоне «Спартак-2» гораздо лучше играет не дома, а на выезде. С чем это связано?
– Будем стараться разгадать эту загадку.

– Томские любители футбола хотели увидеть Давыдова...
– В данный момент у главной команды очень плотный игровой режим, и практически все футболисты находятся в ее обойме. Возможно, кого-то из игроков, не приехавших в Томск, мы увидим завтра в матче с «Тосно».

– У вашей команды все-таки существует конкретная задача на сезон?
– Конечно. Задача – воспитывать футболистов для первой команды. За счет высокого соревновательного уровня в ФНЛ мы стараемся довести до нужного уровня всех ребят, которые есть у нас в обойме. При этом понятно, что если футболисты будут только проигрывать, то расти они не смогут. Эти вещи взаимосвязаны. Хорошо играешь – выигрываешь, занимаешь высокое место. И наоборот.

Напомним, голы у «Спартака-2» забили полузащитники Данил Полубояринов и форвард Фэшн Сакала.

Матч

Томь - Спартак-2 - 1:2 (1:1)

Голы

Полубояринов 15 (0:1). Пульич 23 (1:1). Сакала 80 (1:2).

Состав

Томь: Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев, 63), Макурин (Гирдвайнис, 70), Деобальд, Войдель, Померко, Сасин, Саная

Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Сокол, Красильниченко, Рассказов (Руденко, 46), Полубояринов (Рудковский, 90), Ломовицкий (Нимели, 70), Лелюхин, Самбу, Сакала

Предупреждения:

Гирдвайнис, 83; Сасин, 85 - Лихачёв, 36

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

16 сентября 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сможет ли «Спартак» выиграть у «Тосно»? ОпросВ воскресенье состоится матч 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком». Игра начнется в 13:00 по московскому времени.Игорь Шалимов: Мы солидно сегодня выгляделиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:5).Вадим Скрипченко: «Анжи» и «Краснодар» находятся в разных весовых категорияхГлавный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:5) в матче десятого тура чемпионата России.Панченко выбыл до конца года, Рыков – на три-четыре неделиФутболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Владимир Рыков получили травмы в матче 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1) и в ближайшие дни будут прооперированы.«Анжи» – «Краснодар» (1:5). Как это было«Анжи» – «Краснодар» (1:5). Как это былоВ матче десятого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Краснодаром».
Футбол
«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи», забив пять мячей
Теннис
Кравчук и Медведев проиграли венграм в парном матче Кубка Дэвиса
Футбол
Паулиньо принес «Барселоне» победу над «Хетафе»
Футбол
Давыдов и Мельгарехо не полетели в Санкт-Петербург
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Дмитрий Гунько
Дмитрий Гуньковсе новости
Денис Давыдов
Денис Давыдоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости