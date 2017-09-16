Вадим Епанчинцев: Могли зацепиться за очко, но не получилось
Главный тренер «Спартака»
Вадим Епанчинцев – о поражении от «Салавата Юлаева» (4:5) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
– Безобразное начало, 0:3 с такой хорошей командой – тяжело.
Мы играли до конца. Были возможности, вошли в игру. Приблизились к сопернику.
Во втором и третьем периоде сыграли так, как хотели. Могли зацепиться за очко,
но не получилось. Много времени играли в меньшинстве, с такой атакующей
командой нельзя так играть.
– После матча вы
кого-то к себе подзывали, махали руками. К судьям обращались?
– К судьям, а к кому еще? Не к игрокам же «Салавата» Юлаева». Оставалось три секунды, был чистый проброс. Нужно было останавливать игру, делать вбрасывание в чужой. Порой этих трех секунд достаточно для того, чтобы забить.
Матч
Салават Юлаев - Спартак - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Макаров (Лисин, Коротков), 0:34 (1:0). Куляш (Лисин, Макаров), 6:09 (2:0). Хартикайнен (Кемппайнен), 8:59 (3:0). Никонцев 10:43 (3:1 - мен.). Мирнов (Лаюнен, Стоа), 22:33 (3:2 - бол.). Умарк (Кемппайнен, Майоров), 35:18 (4:2). Воронин 40:50 (4:3). Ларсен (Кокарев, Фёдоров), 54:30 (5:3). Никонцев (Бондарев, Провольнев), 58:59 (5:4).
Место и дата
16 сентября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция