Вадим Епанчинцев: Могли зацепиться за очко, но не получилось

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев – о поражении от «Салавата Юлаева» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Безобразное начало, 0:3 с такой хорошей командой – тяжело. Мы играли до конца. Были возможности, вошли в игру. Приблизились к сопернику. Во втором и третьем периоде сыграли так, как хотели. Могли зацепиться за очко, но не получилось. Много времени играли в меньшинстве, с такой атакующей командой нельзя так играть.

– После матча вы кого-то к себе подзывали, махали руками. К судьям обращались?

– К судьям, а к кому еще? Не к игрокам же «Салавата» Юлаева». Оставалось три секунды, был чистый проброс. Нужно было останавливать игру, делать вбрасывание в чужой. Порой этих трех секунд достаточно для того, чтобы забить.