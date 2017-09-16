Эркка Вестерлунд: Нас устраивает та игра, в которую мы играем
Главный тренер «Салавата
Юлаева» Эркка Вестерлунд – о победе над «Спартаком» (5:4) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
– Мы хорошо начали игру. «Спартак» – хорошая команда,
создали много хороших моментов. Я доволен, как мы играли. У Бена был не очень
хороший день. Но нас устраивает та игра, в которую мы играем.
– Игоря Захаркина
упрекали, что он постоянно выпускает Сведберга. Вы будете ставить после ошибок
Скривенса или дадите шанс Карееву?
– Я пока не знаю, что буду делать, и другие тренеры не знают, как вести себя в таких ситуациях. Мы своё будем обсуждать в раздевалке.
Матч
Салават Юлаев - Спартак - 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Макаров (Лисин, Коротков), 0:34 (1:0). Куляш (Лисин, Макаров), 6:09 (2:0). Хартикайнен (Кемппайнен), 8:59 (3:0). Никонцев 10:43 (3:1 - мен.). Мирнов (Лаюнен, Стоа), 22:33 (3:2 - бол.). Умарк (Кемппайнен, Майоров), 35:18 (4:2). Воронин 40:50 (4:3). Ларсен (Кокарев, Фёдоров), 54:30 (5:3). Никонцев (Бондарев, Провольнев), 58:59 (5:4).
Место и дата
16 сентября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция