Эркка Вестерлунд: Нас устраивает та игра, в которую мы играем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о победе над «Спартаком» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы хорошо начали игру. «Спартак» – хорошая команда, создали много хороших моментов. Я доволен, как мы играли. У Бена был не очень хороший день. Но нас устраивает та игра, в которую мы играем.

– Игоря Захаркина упрекали, что он постоянно выпускает Сведберга. Вы будете ставить после ошибок Скривенса или дадите шанс Карееву?

– Я пока не знаю, что буду делать, и другие тренеры не знают, как вести себя в таких ситуациях. Мы своё будем обсуждать в раздевалке.