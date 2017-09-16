«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи», забив пять мячей

В матче десятого тура чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи» со счетом 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Вандерсон и по одному мячу забили Федор Смолов, Виктор Классон и Торнике Окриашвиле, а у хозяев поля единожды отличился Владимир Полуяхтов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

«Быки» с 21-м очком поднялись на второе место в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 15-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем туре подопечные Вадима Скрипченко 23 сентября на выезде сыграют со «Спартаком», а «Краснодар» на следующий день примет «Зенит».

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10-й тур