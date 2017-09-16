«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи», забив пять мячей
В матче десятого тура чемпионата России «Краснодар»
на выезде разгромил «Анжи» со счетом 5:1.
У победителей встречи дубль оформил Вандерсон и по одному
мячу забили Федор Смолов, Виктор Классон и Торнике Окриашвиле, а у хозяев поля
единожды отличился Владимир Полуяхтов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
«Быки» с 21-м очком поднялись на второе место в турнирной
таблице, а махачкалинцы расположились на 15-й строчке, имея в активе семь
очков.
В следующем туре подопечные Вадима Скрипченко 23 сентября на
выезде сыграют со «Спартаком», а «Краснодар» на следующий день примет «Зенит».
РФПЛ
10-й тур
Матч
Голы
Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов
Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов
Предупреждения:
Маркелов, 88 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция