Дмитрий Аленичев: Если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Олимпийцем» (2:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника.

Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как «Олимпиец» не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на нашей стороне.

Хочу пожелать «Олимпийцу» играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде», – приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».