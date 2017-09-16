Дмитрий Аленичев: Если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Олимпийцем»
(2:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.
«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче.
Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов,
как с нашей стороны, так и со стороны соперника.
Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как «Олимпиец»
не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали
соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на
нашей стороне.
Хочу пожелать «Олимпийцу» играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде», – приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».
Матч
Голы
Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).
Состав
Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов
Предупреждения:
Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция