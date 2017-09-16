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Дмитрий Аленичев: Если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Олимпийцем» (2:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника.

Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как «Олимпиец» не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на нашей стороне.

Хочу пожелать «Олимпийцу» играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде», – приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

Матч

Олимпиец - Енисей - 0:2 (0:2)

Голы

Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).

Состав

Олимпиец: Бородько, Абрамов, Маляров, Ганиев, Фомин, Ламбарский, Аюпов, Хрипков, Щербак, Каретник, Горбунов

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Чичерин, Новиков, Рожков, Камеш, Иванов, Ломакин, Стеклов, Сердеров, Козлов

Предупреждения:

Фомин, 34 - Стеклов, 4; Камеш, 28

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция

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