Мурат Гассиев: Бой Головкина и Альвареса будет настолько захватывающим, что вы не заметите рекламу между раундами

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летний россиянин Мурат Гассиев поделился своими мыслями о поединке 16 сентября, в котором сойдутся 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 27-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

«Мне тяжело судить по поводу того, главный ли бой в карьере Гены ему предстоит с Канело, или такой бой еще впереди. Об этом, конечно же, лучше спрашивать самого Гену. Но я уверен в том, что бой для него крайне важен, поскольку победа в нем позволит ему стать безоговорочным лидером рейтинга боксеров вне зависимости от весовых категорий. Кто такой Гена в боксерском мире и говорить не надо. А Альварес — достойный соперник, выдающийся боксер, несмотря на довольно молодой возраст. Поэтому я уверен, что бой нас ожидает очень интересный. Могу сказать, что рекламу между раундами болельщики бокса даже не заметят — настолько будут все захвачены происходящим в ринге», - сказал Гассиев «Советскому спорту».

Большое интервью с Муратом Гассиевым читайте в ближайшее время.