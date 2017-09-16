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Панченко выбыл до конца года, Рыков – на три-четыре недели

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Футболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Владимир Рыков получили травмы в матче 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1) и в ближайшие дни будут прооперированы.

«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели», – сообщает официальный сайт «Динамо».

Матч

Арсенал - Динамо - 1:0 (1:0)

Голы

Беляев 17 (1:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Беляев, Максимов (Ткачёв, 78), Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 86), Шевченко

Динамо: Шунин, Рыков (Шуньич, 42), Козлов, Терехов С., Темников, Хольмен, Соснин, Сапета, Тиам (Зотов, 46), Бечирай, Панченко (Вандерсон, 68)

Предупреждения:

Шевченко, 67; Комбаров, 90 - Соснин, 25; Терехов С., 44

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция

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