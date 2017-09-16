Панченко выбыл до конца года, Рыков – на три-четыре недели
Футболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Владимир
Рыков получили травмы в матче 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1)
и в ближайшие дни будут прооперированы.
«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной
связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике
«Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждем
его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.
У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели», – сообщает официальный сайт «Динамо».
Матч
Голы
Беляев 17 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Беляев, Максимов (Ткачёв, 78), Боурчану, Александров, Джорджевич (Расич, 86), Шевченко
Динамо: Шунин, Рыков (Шуньич, 42), Козлов, Терехов С., Темников, Хольмен, Соснин, Сапета, Тиам (Зотов, 46), Бечирай, Панченко (Вандерсон, 68)
Предупреждения:
Шевченко, 67; Комбаров, 90 - Соснин, 25; Терехов С., 44
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция