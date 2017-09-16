Панченко выбыл до конца года, Рыков – на три-четыре недели

Футболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Владимир Рыков получили травмы в матче 10-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (0:1) и в ближайшие дни будут прооперированы.

«У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели», – сообщает официальный сайт «Динамо».