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Вадим Скрипченко: «Анжи» и «Краснодар» находятся в разных весовых категориях

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:5) в матче десятого тура чемпионата России.

«Заслуженная победа «Краснодара». К сожалению, надо признать, что мы сегодня с «Краснодаром» в разных весовых категориях находимся. Надо принимать это поражение и понимать, что работы непочатый край.

Не хотелось бы говорить о перипетиях матча, но если бы Маркелов забил гол в первом тайме, то и игра могла бы пойти по-другому сценарию», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч

Анжи - Краснодар - 1:5 (0:1)

Голы

Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).

Состав

Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов

Предупреждения:

Маркелов, 88 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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