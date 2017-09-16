Вадим Скрипченко: «Анжи» и «Краснодар» находятся в разных весовых категориях
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал
поражение от «Краснодара» (1:5) в матче десятого тура чемпионата России.
«Заслуженная победа «Краснодара». К сожалению, надо
признать, что мы сегодня с «Краснодаром» в разных весовых категориях находимся.
Надо принимать это поражение и понимать, что работы непочатый край.
Не хотелось бы говорить о перипетиях матча, но если бы Маркелов забил гол в первом тайме, то и игра могла бы пойти по-другому сценарию», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов
Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов
Предупреждения:
Маркелов, 88 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция