Вадим Скрипченко: «Анжи» и «Краснодар» находятся в разных весовых категориях

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:5) в матче десятого тура чемпионата России.

«Заслуженная победа «Краснодара». К сожалению, надо признать, что мы сегодня с «Краснодаром» в разных весовых категориях находимся. Надо принимать это поражение и понимать, что работы непочатый край.

Не хотелось бы говорить о перипетиях матча, но если бы Маркелов забил гол в первом тайме, то и игра могла бы пойти по-другому сценарию», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».