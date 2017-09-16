Игорь Шалимов: Мы солидно сегодня выглядели
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:5).
- Мы довольны и результатом и игрой. Давно мы так много не забивали. Рады содержанием игры, так как мы могли и больше пяти забить. Порадовало, что Гричук вернулся в игру почти без проблем. То, что Окриашвили вернулся. Смолов и Вандерсон сыграли хорошо. Контроль мяча и вообще мы солидно сегодня выглядели. Мы довольны, - сказал Шалимов.
Матч
Голы
Смолов 39 (0:1). Классон 55 (0:2). Вандерсон 67 (0:3). Вандерсон 71 (0:4). Полуяхтов 77 (1:4). Окриашвили 79 (1:5).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Самарджич, Тетрашвили (Гулиев, 74), Полуяхтов, Афонин, Хубулов (Липартия, 60), Данченко, Прудников, Базелюк (Кацаев, 30), Маркелов
Краснодар: Крицюк, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 82), Классон (Вандерсон, 64), Каборе, Петров, Перейра (Окриашвили, 75), Смолов
Предупреждения:
Маркелов, 88 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 сентября 19:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция