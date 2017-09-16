Игорь Шалимов: Мы солидно сегодня выглядели

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:5).

- Мы довольны и результатом и игрой. Давно мы так много не забивали. Рады содержанием игры, так как мы могли и больше пяти забить. Порадовало, что Гричук вернулся в игру почти без проблем. То, что Окриашвили вернулся. Смолов и Вандерсон сыграли хорошо. Контроль мяча и вообще мы солидно сегодня выглядели. Мы довольны, - сказал Шалимов.