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Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.

«Первую половину провели ужасно, а вот вторая далась гораздо лучше. Это нормально, когда у вас есть новая команда, и вы постоянно узнаете, как лучше начать.

Думаю, все остались довольны второй 45-минуткой в нашем исполнении. Думаю, мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных.

У нас появится время, и клуб будет смотреться лучше и лучше с каждой встречей. Проводится большая работа, чтобы изменить текущую ситуацию», – приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Матч

Халл Сити - Сандерленд - 1:1 (0:1)

Голы

Вогэн 17 (0:1). Мейлер 82 (1:1).

Предупреждения:

Гросицки, 43; Томори, 90 - Вогэн, 18; Уильямс, 74; Овьедо, 75; Родуэлл, 77; Гуч, 90

Место и дата

16 сентября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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