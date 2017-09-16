Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал
ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.
«Первую половину провели ужасно, а вот вторая далась гораздо
лучше. Это нормально, когда у вас есть новая команда, и вы постоянно узнаете,
как лучше начать.
Думаю, все остались довольны второй 45-минуткой в нашем
исполнении. Думаю, мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи
сборных.
У нас появится время, и клуб будет смотреться лучше и лучше с каждой встречей. Проводится большая работа, чтобы изменить текущую ситуацию», – приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».
Матч
Халл Сити - Сандерленд - 1:1 (0:1)
Голы
Вогэн 17 (0:1). Мейлер 82 (1:1).
Предупреждения:
Гросицки, 43; Томори, 90 - Вогэн, 18; Уильямс, 74; Овьедо, 75; Родуэлл, 77; Гуч, 90
Место и дата
16 сентября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция