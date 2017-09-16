Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Сандерлендом» (1:1) в матче седьмого тура чемпионшипа.

«Первую половину провели ужасно, а вот вторая далась гораздо лучше. Это нормально, когда у вас есть новая команда, и вы постоянно узнаете, как лучше начать.

Думаю, все остались довольны второй 45-минуткой в нашем исполнении. Думаю, мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных.

У нас появится время, и клуб будет смотреться лучше и лучше с каждой встречей. Проводится большая работа, чтобы изменить текущую ситуацию», – приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».