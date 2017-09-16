«Тоттенхэм» не смог забить «Суонси»

«Тоттенхэм» и «Суонси» сыграли вничью (0:0) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Уэмбли».

В случае победы «шпоры» имели шанс догнать занимающий второе место «Манчестер Юнайтед», однако надежная игра голкипера «Суонси» Лукаша Фабиански не позволила хозяевам отличиться.

В итоге «Тоттенхэм» набрал восемь очков и возглавил группу команд, располагающуюся с 5-го по 11-е места. Валлийцы набрали пять очков, сравнявшись со «Сток Сити».

19 сентября в Кубке лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Барнсли», а «Суонси» – с «Редингом».

В шестом туре 23 сентября «шпор» ждет дерби с «Вест Хэмом», а «Суонси» примет «Уотфорд».

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5-й тур