«Тоттенхэм» не смог забить «Суонси»
«Тоттенхэм» и «Суонси»
сыграли вничью (0:0) в матче пятого тура премьер-лиги на стадионе «Уэмбли».
В случае победы «шпоры» имели шанс догнать занимающий второе место «Манчестер Юнайтед», однако надежная игра голкипера «Суонси» Лукаша Фабиански не позволила хозяевам отличиться.
В итоге «Тоттенхэм» набрал восемь очков и возглавил группу команд, располагающуюся с 5-го по 11-е места. Валлийцы набрали пять очков, сравнявшись со «Сток Сити».
19 сентября в Кубке лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Барнсли», а «Суонси» – с «Редингом».
В шестом туре 23 сентября «шпор» ждет дерби с «Вест Хэмом», а «Суонси» примет «Уотфорд».
АПЛ
5-й тур
Матч
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Вертонген, Санчес, Алли, Дайер, Эриксен, Сиссоко (Орье, 63), Сон Хын Мин (Льоренте, 74), Кейн
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, ван дер Хоорн (Роутледж, 85), Ноутон, Фернандес, Саншеш (Фер, 58), Кэролл, Айю, Абрахам (Бони, 72)
Предупреждения:
Алдервейрелд, 88 - ван дер Хоорн, 63; Кэролл, 86; Роутледж, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
16 сентября 19:30, Уэмбли, Онлайн-трансляция