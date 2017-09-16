«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду

Руководство «Бирмингема» после поражения от «Престона» (1:3) в матче восьмого тура чемпионшипа отправило в отставку главного тренера команды Харри Реднаппа, сообщает официальный сайт клуба из графства Уэст-Мидленс.

Реднапп возглавил «Бирмингем» за три матча до конца прошлого сезона и благодаря победам в двух последних встречах помог клубу избежать вылета из чемпионшипа.

В этом сезоне «Бирмингем» под руководством 70-летнего специалиста проиграл семь из десяти матчей во всех турнирах, в том числе и последние шесть встреч, в связи с чем руководство клуба приняло решение отправить главного тренера в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера «Бирмингема» назначен Ли Карсли, работающий в структуре клуба тренером.

Напомним, ранее Реднапп возглавлял «Борнмут», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс».