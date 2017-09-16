«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду
Руководство «Бирмингема» после поражения от «Престона» (1:3) в матче восьмого тура чемпионшипа отправило в отставку главного
тренера команды Харри Реднаппа, сообщает официальный сайт клуба из графства
Уэст-Мидленс.
Реднапп возглавил «Бирмингем» за три матча до конца прошлого
сезона и благодаря победам в двух последних встречах помог клубу избежать
вылета из чемпионшипа.
В этом сезоне «Бирмингем» под руководством 70-летнего
специалиста проиграл семь из десяти матчей во всех турнирах, в том числе и
последние шесть встреч, в связи с чем руководство клуба приняло решение отправить
главного тренера в отставку.
Исполняющим обязанности главного тренера «Бирмингема» назначен Ли Карсли, работающий в структуре клуба тренером.
Напомним, ранее Реднапп возглавлял «Борнмут», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс».
Матч
Бирмингем - Престон Норт Энд - 1:3 (0:1)
Голы
Колен 35 (0:1). Джонсон 56 (0:2). Хьюджилл 60 (0:3). T. Barkhuizen 67 (0:4).
Предупреждения:
Дэвис, 23; Магома, 54 - Хьюджилл, 27; J. Earl, 31; Джонсон, 57; Уэлш, 70
Место и дата
16 сентября 17:00, Сент Эндрюс, Онлайн-трансляция