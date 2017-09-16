Даниил Квят: Наша машина скользила везде

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на 13-м месте.

«Начало квалификации получилось вовсе не плохим, так как мне удался один хороший быстрый круг, – приводит Autosport.com.ru слова Квята. – Но во втором сегменте трасса улучшалась, а наша машина, наоборот, стала вести себя хуже. Автомобиль скользил везде: я чувствовал недостаточную поворачиваемость и, как следствие, не сумел прогреть передние шины. Нужно проанализировать, что именно случилось, потому что такой результат не может не разочаровывать.

Если говорить о завтрашней гонке, то трудно предугадать, на что мы способны, ведь на протяжении большей части уик-энда у нас не было темпа. Нужно проехать свою гонку, исполнить выработанную стратегию и посмотреть, где мы окажемся в итоге».

Отметим, что партнер Квята по команде Карлос Сайнс занял десятое место.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).