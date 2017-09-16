Вадим Скрипченко: «Краснодар» победил заслуженно

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко дал комментарий по итогам матча с «Краснодаром» (1:5).

- Надо признать это заслуженная победа «Краснодара». И объективно сейчас уже после игры понимаю, что противопоставить «Краснодару» нам сегодня тяжело. Контратакующая манера на то, что мы рассчитывали, у нас была эпизодически. В первом тайме момент, который имел Маркелов в быстрой атаке, если не подвела реализация, сценарий матча мог бы по другому сценарию сложиться. Есть, отрицательный результат Оборону не получается улучшить. Поверьте мы достаточно много работаем над этим компонентом. Но нужно понимать, что организованная оборона защитников, но и всей команды, начиная от игроков атаки и заканчивая вратарем. Поэтому надо понимать, что все 10 человек и вратарь должны играть на оборону. К сожалению это у нас получается только эпизодически. Ну, если брать перипетии самой игры то первый тайм нам оставлял еще какие то шансы. То во втором тайме втянуться в игру и сравнять счет, банально можно было. Второй мяч мы пропустили и вот после этого пропущенного мяча мы стали играть неправильно. Я призывал команду не играть через середину. «Краснодар» очень силен в ответных контратаках, ловушки для нас делали, отошли к середине поля и ждали, что вылилось в то что они перехватывали мяч и быстро нас наказывали. Вот такой сценарий игры получился по этому еще раз повторюсь - работы непочатый край, руки не опускаем, надо двигаться вперед и работать. Таким образом, через работу мы улучшим нашу ситуацию.

- Первый гол в ворота «Анжи» чистым был?

- Сейчас я не могу ничего сказать, так как не было времени смотреть видео-повтор. Не это причина если даже там и был не чистый гол. Все равно 5 пропущенных мячей это очень много. Какой мяч был забит, это не имеет значения, проблем в обороне у нас от этого не меньше.

- Базелюк справился с игрой сегодня?

- Замена его связана с тем, что он просто на просто не попал в игру. Из-за физического состояния, он давно не играл и просто банально задохнулся. Он должен был выполнять важную роль на поле, через него Прудников играл на острие, а Костя должен был цепляться за верховые мячи. А из под него полузащитники должны подбирать мячи и начинать атаку. Мне пришлось его заменить.

- Очень много ошибок при передачах и вообще много брака в игре, с чем это связано?

- Технический брак это конечно такой компонент, которому невозможно научить его можно только улучшить. Ребята, которые играют в премьер лиге должны обладать техническими навыками на высоком уровне. Еще раз скажу из-за того что было много брака, игра разорвалась и у нас не получалось конструктивной игры. Очень много брака в передачах, при чем в очень простых передачах, - сказал Скрипченко.



